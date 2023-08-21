Kabine Beştepe'de toplanıyor! Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!
Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Türkiye'nin siyasi gündeminin de ele alınacağı Kabine Toplantısında gençlere vergisiz telefon, enflasyonla mücadele ve toplu sözleşme zammı gibi konuların ele alınması bekleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte 21 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararlarına ilişkin detaylar...
Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. 21 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Kabine Toplantısı kararları ve maddeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında; enflasyonla mücadele, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı gibi önemli konular yer aldı. İşte 21 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı kararlarına ilişkin merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?
Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. 21 Ağustos Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda; gençlerin alacağı ilk elektronik eşyanın vergiden muaf tutulması, memurlara yönelik toplu sözleşmede son durum, Kıbrıs'ta yaşanan gerginlik ve Orta Vadeli Program masaya yatırılacak.
VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR GÜNDEMDE!
Toplantının gündem maddelerinden birisi gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.
TOPLU SÖZLEŞME DE MASADA
Memurların gözü, kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alan toplu sözleşme görüşmeleri de görüşülecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
Kabine Toplantısı'nda gelinen aşama ve bundan sonra izlenecek tutum görüşülecek.
KIBRIS'TA GERGİNLİK
Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışılmıştı. Bu olay üzerine hükümetten BM'ye sert tepki gelmişti. Kıbrıs'ta yaşanan bu gerginlik de değerlendirilecek.
OVP'DE SON DURUM
Orta Vadeli Program'da (OVP) gelinen aşama masaya yatırılacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri; işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüşmüştü.