KADES ihbarında saldırı: Polisin parmağını ısırdı, tutuklandı!
Şanlıurfa'da KADES uygulaması üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden ve bir polisin parmağını ısırarak yaralayan şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbarı değerlendirdi. İhbarın yapıldığı adrese intikal eden polis ekiplerine şüpheli şahıs mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru, şüphelinin parmağını ısırması sonucu yaralandı.
Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.