Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: KADES ihbarında saldırı: Polisin parmağını ısırdı, tutuklandı! | Son dakika haberleri

        KADES ihbarında saldırı: Polisin parmağını ısırdı, tutuklandı!

        Şanlıurfa'da KADES uygulaması üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden ve bir polisin parmağını ısırarak yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin parmağını ısırdı tutuklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbarı değerlendirdi. İhbarın yapıldığı adrese intikal eden polis ekiplerine şüpheli şahıs mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru, şüphelinin parmağını ısırması sonucu yaralandı.

        Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sondakika
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"