KADES uygulamasına 'Kürtçe' de ekleniyor 0:00 / 0:00

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tasarlandı.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, telefonlarına indirdikleri bu program üzerinden hızlı bir şekilde ihbarlarını polise bildirebiliyor.

Polisler de hızlı bir şekilde bu ihbarlara müdahale ediyordu. Kadına şiddetle mücadelenin önlenmesi konusunda önemli bir misyon üstlenen uygulama Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça ve Fransızca olmak üzere 6 dilde hizmet veriyordu.

BARO YARGIYA TAŞIDI

Diyarbakır Barosu, uygulamaya Kürtçe’nin de eklenmesi için İçişleri Bakanlığı’na 31 Mart 2021’de başvuru yaptı. Başvuruya süresinde yanıt verilmedi. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu, Bakanlığın zımmen ret kararı verdiğini belirterek, konuyu yargıya taşıdı.

İDARE MAHKEMESİ “KÜRTÇE DE EKLENMELİ”

Baronun talebini haklı bulan Ankara 15. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın ret kararını iptal etti. KADES uygulamasına Kürtçe çeviriler de eklenmesi gerektiğini belirtti. Kararın gerekçesinde özetle şu tespitlere yer verildi:

UYGULAMAYA HER KADIN ULAŞABİLMELİ: Keza; resmi yazışma mahiyetinde olmayan kadınların herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk birimlerine ulaşarak yardım almalarının teminini amaçlayan bu teknolojik uygulamanın ülkemiz sınırlarında bulunan ve devletin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu vatandaş olan ya da olmayan yabancı mülteci, sığınmacı, göçmen, turist vb., hemen her kadının anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde yaygınlaştırılmasının ve kullanımının kolaylaştırılmasının uygulamanın maksadına uygun olacağı tartışmasızdır.

KÜRTÇE ARAYÜZ DE EKLENMELİ: Diğer taraftan KADES uygulamasına Kürtçe ihbar çağrısı eklenmesinin Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu uygulamadan azami ölçüde faydalanmasına hizmet edeceği de izahtan varestedir. Nitekim ülkemizde geçici ikamet eden göçmen ve mülteci konumunda bulunan kadınların da KADES uygulamasının sunmuş olduğu hizmetten yararlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu katkıları ile KADES uygulamasının ara yüzlerinin Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça ve Fransızca olmak üzere 5 dile çevirilerinin yapıldığı davalı idarece beyan edilmektedir. Bu durumda, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının bu uygulamadan azami ölçüde faydalanmasını teminen KADES uygulamasının ara yüzlerine Kürtçe çeviriler de eklenmesi uygulamanın maksadına daha uygun iken aksi yönde tesis edilen işlemin kamu menfaatlerine ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı’ndan önemli bir adım geldi. İçişleri Bakanlığı da halen 6 dilde hizmet veren uygulamaya Kürtçe dahil 5 dilin daha ekleneceğini duyurdu. Buna göre; uygulamaya yakın zamanda Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca da dahil edilecek. Uygulama böylece 11 dilde hizmet verecek.