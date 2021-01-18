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Son dakika haberler... Kadın doktora şok: hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı!

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, Muğla'dan randevu alarak İstanbul'da çalıştığı hastaneye gelen ve kendisine bahçeden kopardığı çiçekle buruşturulmuş bir kâğıda adresini yazıp bırakan Ö.M.'yi araştırdığında, sosyal medya hesabında kendi ismini ve fotoğraflarını paylaştığını gördü. Savcılığa başvuran Nebahat Bulut, "Tehlike altındayım. Bu adamın bir an önce kontrol altına alınmasını istiyorum" dedi

Son Dakika: Kadın doktora taciz skandalı! Sosyal medyada... - Haberler
Kadın doktoru şoke eden olay!
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DHA

İstanbul'da yaşayan Prof. Dr. Nebahat Bulut'un hayatını kabusa çeviren, savcılıktan yardım istemesine neden olan olay geçtiğimiz salı günü yaşandı.

DHA'nın haberine göre, kendisini Muğla'dan gelerek taciz ettiğini öne sürdüğü Ö.M.'yi araştırdığında takıntılı bir kişilikle karşılaşan Bulut, yaşadıklarını anlattı.

"SİZİN İÇİN MUĞLA'DAN, 9 SAAT YOLDAN GELDİM"

Nebahat Bulut, "Salı günü randevuyla bir hasta geldi. Maskesinin ortasını kesmişti. 'Maskeyi değiştirin' dedim. 'Oradan hava alıyorum' dedi. Sürekli 'Sizin için 9 saat uzaktan geldim' dedi. Daha sonra tetkikleri yaptırmayacağını, 1 ay sonra yeniden geleceğini söyleyerek odadan çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi. Bir kağıdın içerisine bahçeden koparılmış, solmuş bir pembe gül, ismini, telefon numarasını ve açık adresini yazdığını gördüm. Rulo haline getirilmiş kağıdı masamın üzerine bıraktı. 'Çam sakızı, çoban armağanı bir hediye getirdim size' dedi."

Ö.M. adlı şahıs

"O ZAMAN BİTİRELİM, SOSYAL MEDYA HESABIMI KAPATAYIM"

Prof. Dr. Nebahat Bulut, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Gittikten sonra kağıdı açıp çiçeği ve bilgileri gördüğüm zaman çok şaşırdım. Hemen arkasından koştum. Takip ettim. Bunun normal bir hasta davranışı olmadığını anladım. Bahçede yakaladım. Getirdiği çiçeği ve kâğıdı yüzüne fırlattım. 'Siz ne yapmak istiyorsunuz' dedim. Şaşırdı. Önce 'Sizde kalsın bu çiçek dedi.' 'İstemiyorum neden bende kalacakmış' dediğimde ise 'O zaman bitirelim' dedi. 'Ne başladı ki ne bitecek?' dedim. 'O zaman ben sosyal medya hesabımı kapatayım' dedi."

"MEĞERSE 2 AYDIR MESAJ ATIYORMUŞ"

Ö.M.'nin aylardır kendisine mesaj attığını geldikten sonra fark ettiğini belirten Prof. Dr. Bulut, "O zaman ne dediğini anlamadım. Ertesi gün Facebook bildirimleri geldi. Bu kişi bana 'Gerçek hayatta tanışsaydık çok farklı olabilirdi. Sanal hayat beni yanılttı' gibi şeyler yazmış. O zaman kişinin sayfasını açıp baktığımda birkaç ay öncesinden zaten bana hitaben yazılar yazmaya başladığını gördüm. Çalıştığım hastanenin fotoğrafının, ismimin kullanıldığı paylaşımlar yaptığını, kendi kendine benimle ilgili birtakım hayaller kurduğunu, ahlaksızca planları olduğunu, İstanbul'a gelmeyi planladığını, hatta getireceği gülü bile adım adım orada planlayıp paylaştığını gördüm" şeklinde konuştu.

"BU BENİ KORKUTUYOR, TEDBİR ALINMASINI İSTİYORUM"

Prof. Dr. Nebahat Bulut "Bir mesajında 'Aramızdaki engelleri kaldıracağım' yazmış, yüzükler koymuş. Tamamen dünyadan kopuk bir insan. Başlarda bir doktora yazılabilecek övgülerle başlamış. Daha sonra tamamen bireysel, içinde cinsellik ögeleri içeren, romantik duygular içeren, gelecekle ilgili evlilik planlarından bahsetmiş. Yani aralıkta başlayan mesajların içeriği zaman geçtikçe değişmiş. Başka kadın doktorları da takip ediyor sayfasından. Özellikle kadın akademisyenlere yönelik bir takıntısı var. Emekli İngilizce öğretmeniymiş. İstediğim tek şey tacizcinin bir an önce kontrol altına alınması. Karşınızda hasta bir ruh var. Bana zarar da verebilirdi. Silahla bıçakla gelebilirdi." dedi.

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