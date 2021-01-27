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Randevu vererek gasp ettiler

Beycan ÜÇKARDEŞ Mersin'de bir kadın aracılığıyla sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. Kadın şüphelinin sosyal medyadan tanıştığı erkeklere randevu vererek buluşma ayarladığı, burada da 3 erkek şüphelinin gelen mağdurları gasp ettikleri belirlendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'jandarma dedektifleri' olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sosyal medya dolandırıcılığı hakkında yaptığı araştırmada, 1'i kadın 4 şüphelinin, vatandaşları dolandırmak için kadın şüpheliyi kullanarak sosyal medya üzerinden erkek şahıslar ile arkadaşlık kurulduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, bir müddet sonra randevu vererek tuzağa düşürdükleri vatandaşları belirledikleri randevu yerine çağırarak gasp ettiklerini tespit etti.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP ORMANA TERK ETMİŞLER

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın aynı yöntemle randevuya çağrıldığı, gelen vatandaşın maskeli 3 kişi tarafından bıçak tehdidiyle kaçırıldığı, ağzının koli bandıyla bantlanıp, el ve ayaklarının bağlandıktan sonra üzerinden bulanan 6 bin lira para ile değerli eşyalarının gasp edildiği, ardından ormanlık alanda terk edildiği öğrenildi.

ÇETEYE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların adreslerine eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Yenişehir ilçesinde gasp edilen 1 adet yüzük, 1 adet cep telefonu ile 6 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli şahısları alınan ifadelerinde gasp olayını itiraf ederken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken, kadın şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.