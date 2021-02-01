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Son dakika haberler... Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu!

İstanbul Avcılar'da biri kadın iki şahıs, oto galeri sahibi U.V.'ye kurşun yağdırdı. Feci anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan galerici tedavi altında alındı

Son dakika! Kadın tetikçi kurşun yağdırdı! - Haberler
Kadın tetikçi kurşun yağdırdı!
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İHA

Olayda evden ekmek almak için çıkan oto galeri sahibi U.V. lüks cipine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı takan biri kadın iki tetikçi, U.V.'ye kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre, yere düşen şahsa ateş etmeye devam eden zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı U.V. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet kaskı takan biri kadın iki kişi, U.V.'nin evden çıkmasını bekliyor.

Şahsın aracına bineceği esnada harekete geçen zanlılar kurşun yağdırmaya başlıyor. Yere düşen U.V.'ye kadın zanlı ateş etmeye devam ediyor. Zanlılar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

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