Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadri İnanır2ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklamalar peş peşe geldi. Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı haberi gündeme oturdu. Türk sinemasının efsane sanatçısı Kadir İnanır'ın son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor...

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUMU NE?

DHA'nın haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli´ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kadir İnanır'ın burada yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN AÇIKLAMA

haberturk.com, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a ulaştı. Basında Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla çıkan haberleri yalanlayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski taşımadığını da söyledi. Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.

"TEDBİR AMAÇLI MÜŞAHADE ALTINDA"

Oyuncu Meltem Cumbul da Kadir İnanır ile ilgili paylaşımda bulundu. Cumbul, "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır." ifadelerini kullandı.

— Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) November 20, 2021

"DURUMU İYİ, TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR"

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan İnanır’ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.