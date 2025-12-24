Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kahramanmaraş haberleri: Hayatlarının baharındalardı... Trafik kazası genç çifti hayattan kopardı

        Hayatlarının baharındalardı... Trafik kazası genç çifti hayattan kopardı

        Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşanan kazada 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybederken; motosikletin sürücüsü olan 23 yaşındaki erkek arkadaşı Ahmet İnce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:38
        Feci kaza! Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        İKİ OTOMOBİL YARIŞ YAPIYORDU İDDİASI!

        İHA'daki habere göre kaza; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı.

        GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

        23 yaşındaki motosiklet sürücüsü erkek arkadaşı Ahmet İnce ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sular Akademi Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü İnce'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

        Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        YEMEKTEN DÖNÜYORLARMIŞ

        Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, yemek yedikten sonra yola çıktıkların da olayın yaşandığı öğrenildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
