Kaldırıma çıkan taksiye yayadan tepki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırıma çıkan taksiye yayalar tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi.

O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.