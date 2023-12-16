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        Haberler Gündem Son dakika: Kaldırıma çıkan taksiye yayadan tepki

        Kaldırıma çıkan taksiye yayadan tepki

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırıma çıkan taksiye yayalar tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:38
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        Kaldırımda taksi!
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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi.

        O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        #taksi
        #son dakika haberi
        #istanbul trafiği
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