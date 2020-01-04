İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi 202 Sokak'ta bulunan bir binada akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’de yaşayan Özlem G. kocası T.K’den boşandıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başladı. Tekrar Seydişehir’e gelen Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gitti.

EVİNE GİDİP TETİĞE BASTI

İHA'da yer alan habere göre Özlem G., Süngülü’nün kızının kapıyı açmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü’ye ateş etti. Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.