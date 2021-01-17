Kan donduran vahşet! Kafasını kestiler 0:00 / 0:00

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Konya'da bir camiden yatsı namazından çıkan vatandaş, avluda başı gövdesinden kesilerek ayrılmış yavru kedi kafası buldu. Mahalle sakinleri isyan edip, yetkililerden yardım istedi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, korkunç olay, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki Kurtubu Camii'nde meydana geldi. İddialara göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan bir vatandaş, cami avlusundaki kamelyalar yakınında bir yavru kedi kafası gördü. Kedinin çamura saplanarak vücudunun çamur içinde kaldığını ya da gömüldüğünü düşünen vatandaş, müdahale etmek istediğinde kedinin kafasının kesilerek cami avlusuna atıldığını fark etti.

Gördüklerine inanamayan yaşlı adam durumu diğer mahalle sakinlerine iletti. Kısa sürede cami avlusuna gelen Buhara Mahallesi sakinleri durumu polis haber verdi. Olay cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir mahalle sakini, mahallede hayvanlara türlü işkenceler eden kişi ya da kişilerin olduğunu, bu tür vahşetlerle mahallede sık sık karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, vahşetin sorumlularının yakalanması için yetkililerden yardım istedi.