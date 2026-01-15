Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan dün Suriye sınırında inceleme
Giriş: 15.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:21
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu
