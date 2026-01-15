Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan dün Suriye sınırında inceleme

        Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan dün Suriye sınırında inceleme

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün Kilis'teki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:21
        Org. Tokel'den dün Suriye sınırında inceleme
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep'te birlikleri denetledi.

        Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu

