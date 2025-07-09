Karalar ve Şahin görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
BÜYÜKÇEKMECE MECLİSİ'NDEKİ SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.
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