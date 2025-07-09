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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

        Karalar ve Şahin görevden uzaklaştırıldı

        Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

        Giriş: 09.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:49
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        Karalar ve Şahin görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        BÜYÜKÇEKMECE MECLİSİ'NDEKİ SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

        Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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