        Son dakika: Karaman'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Karaman’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Karaman'da devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi yaralandı

        04.02.2026 - 15:34
        Traktörün altında kalarak can verdi
        Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Güldere köyü Dıgrak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özsoy’un (60) kullandığı traktör virajı alamayarak devrildi. Sürücü Özsoy, devrilen traktörün altında kalırken eşi Z.Ö (58), savrularak yaralandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Ali Özsoy’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün eşi ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Özsoy’un cenazesi eşinin tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.

