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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karısını kabloyla öldürdüğü iddia edilen cani yakalandı!
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Dudu'yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında

İzmir'de insanın kadını donduran bir kadın cinayeti işlendi. Korkunç olayda iddiaya göre 21 yaşındaki Dudu Y., kocası tarafından kabloyla boğularak öldürüldü. Kayıplara karışan katil zanlısı Rıfat Y., kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Karısını kabloyla öldürdüğü iddia edilen cani yakalandı!
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DHA

İzmir'in Urla ilçesinde kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Y.'i (21) öldürdüğü öne sürülen eşi Rıfat Y. (26) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 16 Haziran akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon çalışanları 3 gündür burada kalan Dudu Y.'yi göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Dudu Y.'nin cenazesi Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.

AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rıfat Y.´nin ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi.

Dudu Y.'nin ölümünün ardından soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Yapılan takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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