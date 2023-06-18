İzmir'in Urla ilçesinde kabloyla boğulmuş cesedi bulunan Dudu Y.'i (21) öldürdüğü öne sürülen eşi Rıfat Y. (26) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 16 Haziran akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon çalışanları 3 gündür burada kalan Dudu Y.'yi göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Dudu Y.'nin cenazesi Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.