Kars 36 Spor'un oyuncusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geldiği İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SİLAHLI SALDIRIDA CAN VERDİ"

İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"CAMİAMIZI ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı’nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.