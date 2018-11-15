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Son dakika... Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası istendi

Son dakika... Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı. İlk olarak Habertürk'ten Çetiner Çetin'in duyurduğu "yerli işbirlikçi" ile ilgili olarak yeni görüntülere ulaşıldığı belirtildi

15.11.2018 - 13:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra parçalandığını duyurdu. Sözcü, Türkiye’den kanıtları sağlamasını beklediklerini ifade etti. 

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Başsavcılık Sözcüsü cinayet soruşturmasını yürüten savcı soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini kaydederek, ancak 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetti. Öte yandan Sözcü, Suudi Arabistan'da Ceza Mahkemesinin şüphelilerin kimliklerinin açıklanmasını yasakladığını belirtti.

Sözcü, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezası istediğini dile getirerek, suçlanan 11 kişiden 5'i için idam cezası istendiğini dile getirdi. Türkiye’den ses kayıtlarının talep edildiğini aktaran Suudi Sözcüsü, ancak Türk tarafından olumlu yanıt gelmediğini savundu. Konsoloslukta bulunan güvenlik kamerasının şüphelilerden biri tarafından bozulduğunu bildiren Sözcü, yerli işbirlikçinin robot resminin çizildiğini ve yerli işbirlikçiye ilişkin bilgilerin Türkiye tarafına teslim edileceğini dile getirdi. Sözcü, Türkiye’den kanıtları sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Suudi Sözcü, Kaşıkçı’nın bir iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra parçalanarak yok edildiğini vurguladı. Sözcü, Kahtani’nin Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandığını ve Veliaht Prensin Danışmanı Kahtani hakkında soruşturma açıldığını kaydetti. Suudi Savcı, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluk dışına çıkarıldığını söyledi. Suudi Sözcü, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Türk medyasındaki ifadeler hakkında yorum yapmayacağız" dedi.
Suudi Sözcü, "Kaşıkçı'yı eve dönmeye ikna etmek için atanan ekip lideri onu öldürme kararı aldı" ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞSAVCILIĞI: VELİAHT PRENSİN CİNAYETTEN HABERİ YOKTU 

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bilgisinin olmadığını söyledi. 

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Başsavcılık Sözcüsü, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetten haberi olmadığını söyledi. Başsavcılık Sözcüsü, Kaşıkçı'yla ilgili bütün bilgilerin Türkiye’den istendiğini söyleyerek, "Türkiye’den Kaşıkçı’nın telefon görüşmelerini, mesajlarını, ses kayıtlarını ve yaşadığı yerin bilgisini istedik" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: AÇIKLAMALAR TATMİN EDİCİ DEĞİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti iddianamesiyle ilgli olarak "Açıklamalar tatmin edici değil. Talimat verenler de ortaya çıkarılmalı" dedi. 

Çavuşoğlu, "Cesedin parlaşnaması önceden planlandı. Nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı planlıydı. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bu konuda henüz cevap yok. Biz bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası camiayla işbirliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

 

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