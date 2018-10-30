SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Suudi Başsavcı
DÜNYA
Haberler > DÜNYA > Son dakika... Suudi Başsavcı konsolosluk binasına gidiyor!

Son dakika... Suudi Başsavcı konsolosluk binasında!

Son dakika... Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan, öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Suudi Başsavcısı El Muceb dün İstanbul'a geldi. Dün Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen başsavcı, bugün yeniden Çağlayan Adliyesi'ne giderek Fidan ile görüştü. Başsavcı, incelemek yapmak üzere konsolosluk binasına geldi

30.10.2018 - 12:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren  görüşmede yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmemişti.

Dün Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen başsavcı, bugün yeniden Çağlayan Adliyesi'ne giderek Fidan ile ikinci kez görüştü. Başsavcı, incelemek yapmak üzere konsolosluk binasına geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Suud Muceb burada yaklaşık 1 saat kaldı. Savcı Suud Muceb daha sonra Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geçti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 12
  • Misafir 17 dakika önce
    bu suudiler de acayip yakışıklı adamlar.
  • Misafir 35 dakika önce
    Savcıların tebdili kıyafet bir halkın arasında gezmeleri lazım diye hep düşünürüm, ama bu adam insanların arasına karışamaz bence.
  • Misafir 51 dakika önce
    Bunları ülkeye sokmamak laZım aslında
Tüm yorumları göster(12)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X