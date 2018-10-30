Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmemişti.

Dün Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen başsavcı, bugün yeniden Çağlayan Adliyesi'ne giderek Fidan ile ikinci kez görüştü. Başsavcı, incelemek yapmak üzere konsolosluk binasına geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Suud Muceb burada yaklaşık 1 saat kaldı. Savcı Suud Muceb daha sonra Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geçti.

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