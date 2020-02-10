HABERTURK.COM

TÜİK kasım ayı işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik oranı kasım ayında yüzde 13.3 oldu. İşsizlik oranı önceki yılın aynı ayına göre 1 puan yükseldi.

Ekim ayına göre işsizlik oranı ise 0.1 puan düştü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısıkasımda, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0.9 puanlık azalış ile yüzde 45.6 oldu.

İNŞAATTA İSTİHDAM 253 BİN DÜŞTÜ

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 20.4'ü sanayi, yüzde 5.6'sı inşaat, yüzde 56.6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜKSELDİ

Kasımda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 33.8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.8 oldu.