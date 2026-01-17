Kasımpaşa, Rodrigo Becao transferini TFF'ye bildirdi
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PAŞA'DAN TRANSFER ŞOV
Süper Lig’in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde gerçekleştirdiği yıldız hamleleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki "Paşa", Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu transfer ederek kadrosunu Süper Lig'in elit isimleriyle donattı.