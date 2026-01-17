Habertürk
        Kasımpaşa, Rodrigo Becao transferini TFF'ye bildirdi - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Rodrigo Becao transferini TFF'ye bildirdi

        Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:14
        Becao da Paşalı oldu!
        Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

        TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.

        Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        PAŞA'DAN TRANSFER ŞOV

        Süper Lig’in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde gerçekleştirdiği yıldız hamleleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.

        Emre Belözoğlu yönetimindeki "Paşa", Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu transfer ederek kadrosunu Süper Lig'in elit isimleriyle donattı.

