Kastamonu'da evinde baygın halde bulunan kadın bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti
Kastamonu'da 52 yaşındaki Zeynep Özkan'dan haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. Evinde baygın halde bulunan Özkan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bir haftadır tedavi gören kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşadığı evde baygın halde bulunan 52 yaşındaki kadın, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KOMŞULARI EKİPLERE BİLDİRDİ
İHA'nın haberine göre olay; Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Zeynep Özkan'dan (52), uzun süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
BAYGIN HALDE BULUNDU
İhbar üzerine kadının evine gelen polis ekipleri içeri girdi. Polis ekiplerince yaşlı kadın baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören Özkan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Özkan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.