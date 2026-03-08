Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kastamonu'da evinde baygın halde bulunan kadın bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da evinde baygın halde bulunan kadın bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti

        Kastamonu'da 52 yaşındaki Zeynep Özkan'dan haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. Evinde baygın halde bulunan Özkan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bir haftadır tedavi gören kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        1 hafta sonra hayatını kaybetti
        Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşadığı evde baygın halde bulunan 52 yaşındaki kadın, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        KOMŞULARI EKİPLERE BİLDİRDİ

        İHA'nın haberine göre olay; Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Zeynep Özkan'dan (52), uzun süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        BAYGIN HALDE BULUNDU

        İhbar üzerine kadının evine gelen polis ekipleri içeri girdi. Polis ekiplerince yaşlı kadın baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören Özkan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Özkan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

