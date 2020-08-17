İHA

Adana'da, 2 Ekim 2002 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29) yatak odasında uyudu. 7 yaşındaki oğlu Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü başaramadı.

ÖNCE İŞKENCE SONRA YASTIKLA BOĞDU

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına gitti ve annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze, daireye geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına önce işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi.

TIRNAKLARINDA KATİLİN DNA'SI VARDI

Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığı, yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca genç kadının, zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA’sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

Fadime Şafak'ın ağabeyi Koçero Ateş, yaşananları anlattı.

CİNAYET İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımına uğraması için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, yaptığı çalışmada o dönem genç kadının komşusu olan ve olaydan sonra mahalleden taşınan Gökhan Çekiç'ten şüphelenip gözaltına aldı.

18 YIL SONRA ZANLI YAKALANDI

Zanlıdan alınan kan ile olay yerinden alınan örnekler arasında yapılan DNA eşleşmesi uyunca Gökhan Çekiç tutuklanırken, cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı.

"BURNUNU KIRIP, DALAĞINI PATLATMIŞ"

Genç kadının ağabeyi Koçero Ateş (54),polisin 18 yıl sonra büyük bir çaba göstererek katili bulduğuna sevindiklerini belirterek, "Kız kardeşimin 2 çocuğu vardı, kocası çiftçilik ve taksicilik yapıyordu. Rahmetlinin burnunu kırıp dalağını patlatmışlar. En sonunda da yastıkla boğmuşlar. 18 seneden beri kız kardeşimin katili yeni bulundu.

"EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILSIN"

Biz, katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz, devletimizden tek isteğimiz budur. Kız kardeşim hayatının baharında 27 yaşında öldürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Üstün bir başarı gösterdiler. Şu an sevineceğiz mi yoksa üzüleceğiz mi biz de bilmiyoruz. Çünkü kabuk bağlayan yaramız tekrardan kanadı" dedi.

"İŞKENCE YAPILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Kardeş acısının gerçekten çok kötü bir şey olduğunun altını çizen Ateş, şöyle devam etti: "Allah kimseye yaşatmasın. Rahmetlinin tırnak içlerinde et parçalarına rastlandı baya mücadele etmiş karşıdaki kişiyi cırmalamış ama işkence yapılarak öldürülmüş. Kız kardeşimin burnunu kırıp dalağını patlattıktan sonra tecavüz etmeye çalışmışlar, yani eziyet ederek öldürmüşler.

"BUNLAR İÇİN İDAMIN GELMESİNİ İSTİYORUM"

Bu tür insanlar için idamın gelmesini istiyorum. Kadına şiddet diyorlar benim kız kardeşim 18 sene önce kadına şiddetten gitti. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan en ağır cezayı vermelerini istiyoruz. Kadına şiddet nasıl önlenecekse önlensin artık, diğer kadınlara zarar gelmesin."