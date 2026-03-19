İstanbul'dan Kayseri'ye ürün getiren TIR şoförü, TIR'ın altında ölü olarak bulundu.

TIR'IN ALTINDA HAREKETSİZ YATTIĞI GÖRÜLDÜ

İHA'daki habere göre olay; Kayseri'de meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. cadde üzerinde TIR'ın altında hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin A.A. (59) olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.A.'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.