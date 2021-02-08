Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın eşini planlayarak öldürdüğü belirtilerek, "Tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi

Son dakika: Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia! - Haberler
Kelebekler Vadisi'ndeki ölümde korkunç iddia!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal'ın, Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki kayalıklardan yaklaşık 2,5 yıl önce düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DHA'nın haberine göre, sanığın eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, "Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, sanığın bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hakan Aysal'ın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği aktarılan iddianamede, soruşturma nedeniyle sanığın başvurusunun kabul edilmediği kaydedildi.

"EŞİMİ BEN İTTİRMEDİM"

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, tatil için Fethiye'ye geldiklerini ve fotoğraf çekilmek için Kelebekler Vadisi'ne gittiklerini anlattı.

Eşiyle kuracakları işle ilgili konuştuklarını ve birkaç fotoğraf çektiklerini öne süren sanık, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çektikten sonra eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Yerimden kalktım ve bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdaki eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim."

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İYS nedir, nasıl kullanılır? İYS ne işe yarıyor? - İletim Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler
GÜNDEMİYS nedir, nasıl kullanılır?
DENEME... Son dakika: Haydi gençler! LGS, TYT, AYT dene sınavı
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEMPKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Binance çöktü mü? - 8 Şubat 2021 Binance neden çalışmıyor? Resmi açıklama geldi! (Binance nedir?)
GÜNDEMBinance çöktü mü?
"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası
GÜNDEMEl Kaide'li teröriste 12 yıl 6 ay hapis
65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak, açıklandı mı? - 65 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?
GÜNDEM65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Kan donduran görüntüler için karar verildi! Silah olarak...
GÜNDEMCani annenin ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Belediye otobüsünde çirkin saldırı! - Haberler
GÜNDEMBelediye otobüsünde çirkin saldırı!
Son dakika: Hastanede rüşvet skandalı! - Haberler
GÜNDEMHastanede rüşvet skandalı!
Son dakika: CHP'den 'Muharrem İnce' hakkında ilk tepki - Haberler
GÜNDEMCHP'den 'Muharrem İnce' hakkında ilk tepki