Kenan Tekdağ tahliye edildi
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de tutuklanan Kenan Tekdağ, ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Giriş: 31.03.2026 - 20:07
Can Yayın Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, holdingin yönetim kurulu başkanı iken tutuklanan Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi.
Tutukluluğun incelendiği duruşmada mahkeme ara kararında Tekdağ'ın sağlık gerekçesi ile ev hapsi şeklinde tahliyesine karar verdi.
Eylül 2025'teki ilk operasyonda gözaltına alınan Tekdağ hakkında 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda yeniden gözaltına alınan Tekdağ, 20 Ekim'de 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
