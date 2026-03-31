        Haberler Gündem Kenan Tekdağ tahliye edildi

        Kenan Tekdağ tahliye edildi

        Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de tutuklanan Kenan Tekdağ, ev hapsi şartıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.03.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Can Yayın Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, holdingin yönetim kurulu başkanı iken tutuklanan Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi.

        Tutukluluğun incelendiği duruşmada mahkeme ara kararında Tekdağ'ın sağlık gerekçesi ile ev hapsi şeklinde tahliyesine karar verdi.

        Eylül 2025'teki ilk operasyonda gözaltına alınan Tekdağ hakkında 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda yeniden gözaltına alınan Tekdağ, 20 Ekim'de 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran ve Hizbullah Hayfa'daki petrol rafinerisini hedef aldı

        İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesi sonrası Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"