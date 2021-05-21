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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kenede korkutan bilanço!
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Kenede korkutan bilanço! Sadece 12 günde 4 ilde 7 ölüm

Türkiye'nin 2002 yılında tanıdığı kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) neden olduğu ölümlü vakalarda bilanço ağırlaşıyor. Sivas'ta önceki yıllara göre erken başlayan vakalarda yaşanan ölümleri bugün bir yenisi eklendi. Son 12 günde KKKA kaynaklı 4'ü Sivas olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Kenede korkutan bilanço!
Kenede korkutan bilanço!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) neden olduğu ölümler vatandaşlar tedirgin ediyor. Tokat, Kayseri ve Sivas'ta son 12 günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Son yaşanan vakaların ilki Tokat'ın Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gün tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Tokat'ta 1'i yoğun bakımda olmak üzere 11 hastanın tedavisi ise sürüyor.

KAYSERİ'DE DE BOYNUNA YAPIŞTI

Tokat'taki vakadan 4 gün sonra Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Köseoğlu, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti. Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, daha sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesine gitti. Durumunun ağırlaşması üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan 2 çocuk babası Köseoğlu, 14 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

YOZGAT'TA ÇİFTÇİ KURTARILAMADI

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Dayılı köyünde de yaşayan Yusuf Ertek (38),1 Mayıs'ta kulağının arkasından ısıran keneyi kendi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ertek, Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan Ertek, daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastaneden 14 Mayıs'ta kendi isteğiyle taburcu edilen Ertek, köyüne döndükten 4 gün sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye götürüldü. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Ertek, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

SİVAS'TA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sivas'ta kenelerin neden olduğu KKKA hastalığına yakalanan yaklaşık 55 kişi tedavi altına alındı. Tedavi gören hastalardan Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti. Aynı ilçeden bugün bir ölüm haberi daha geldi. Olukbaşı köyünde kene ısırması sonra rahatsızlanan T.Ç.(76) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama kaldırıldı. Üç gün önce tedavi altına alınan T.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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