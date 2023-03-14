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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da "Bir binanın yapımı için 23 imza gerekiyor. 23 imzanın hiçbirisinde konut ve dükkan sahibinin imzası yok, tamamı kamu. Bu güveni kamu veriyor. Şimdi diyorlar ki 'Size yer vereceğiz ama sizi borçlandıracağız, 20 yıl ödeyeceksiniz.' Benim ne günahım var, o imzaları ben atmadım. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" dedi

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceğiz
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da "Millet Buluşması" toplantısında konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI LOGOSU

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kullanacağı logo da belli oldu. Hatay'da yaptığı konuşmada sahnede ilk kez yer aldı.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonu kucaklamak boynumun borcu. Zor günlerden geçiyoruz, acılarımız yoğunlaşıyor. Acılarımızı hafifletmek için her birimiz her türlü fedakarlığı yapıyoruz, biliyorum. Bazı acılar var ki, onlar yüreğimizin bir köşesinde devamlı durur. Bu acılardan birisini sizler de bizler de yaşıyoruz" dedi.

"Depremin yarattığı acı tüm dünyada yankılandı" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Birlikte olmak, beraber olmak gibi hasleti asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

"Bundan sonra millete sesleneceğim. Bayrağımızın ne kadar değerli olduğunu biliriz. Vatanımız da bizim için değerlidir" diye konuşan CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat, 'Bayrakları indirin' diye. Bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Depremin olduğu andan itibaren hepimiz hareket halindeydik. Depremin olduğu yerde büyük bir travma vardı, o şoku atlatmamışlardı. Ama Anadolu'dan binlerce insan geldi. Arama kurtarma ekipleri, yiyecekler... Ekrem İmamoğlu koordinatör olarak görev yapıyor. Kendisine teşekkür ederim.6693 kişi İBB koordinatörlüğünde görev yaptı. Görev yapanlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"HERKES KENTİ TERK ETMEYE BAŞLAMIŞ"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'tan sonra yeni bir güne başlayacağız. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta yeni bir anlayışı görecek. Hiç kimsenin ötekileşmediği bir ufku görecek. Şimdi 'Çiftçinin, esnafın kredisi var ödesin', nasıl ödeyecek? Herkes kenti terk etmeye başlamış. Olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar alınır. Esnafın, çiftçinin kendisine dönmesi için ona destek vereceksiniz. Bir olayla karşılaştığınızda derhal planlarsınız. Kısa, orta, uzun dönemde ne yapacağım... Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Beşeri sermayeden büyük kayıp var. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'ya gittim. Hatay'a 4'üncü gelişim. Nitelikli eleman kenti terk etmiş vaziyette. Fabrikaların çalışması, esnafın dükkan açması lazım. Okulların açılması lazım. Yapamıyorsanız bize söyleyin yaparız hepsini. Bir kenti kent yapan unsurlardan birisi de o kentteki entelektüel birikimdir. Kenti kent yapan ruhtur, bu ruhun korunması lazım. Rahmetli Ecevit büyük Marmara depremi olduğunda vergi kanunu çıkarmıştır. Düzenli olarak nereye harcandığını yayınlıyordu."

HATAY'DAKİ SU SORUNU ve DEMOGRAFİK YAPI

CHP lideri, "Samandağ'da yazı göndermişler, 'Az su tüketen ürünler ekin' diye. Bir devlet bunu yapar mı? Deyin ki 'DSİ bunu yapamıyor', bizim belediye başkanlarımız yaparlar ve suyu da verirler. Siz bunu yapmadığınız takdirde daha pahalı bedel ödüyorsunuz. Bizim insanımız bunu yapar" dedi.

"Hatay'ın demografik yapısı çok değerlidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Dışarıya aşırı göçün ve geri gelmemesinin demografik açıdan sorun yaratacağını biliyoruz. Bunu düşünüyorlar mı, gereğini yapıyorlar mı? Devleti yöneten kişi ülkenin 20-25-30-100 yılını düşünmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "180 milyon ton enkaz bir yerlere taşınacak. Asbesti düşünüyorlar mı? Bir çevre mühendisi ile görüştüler mi acaba? Devleti yöneten kişi bütün ayrıntıları düşünmek zorundadır" dedi.

"Hep afetten sonrasını düşünüyoruz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz afetten sakınmayı adeta defterden silmişiz. Devletin liyakatli kadroları depremi biliyor ama devleti yönetenler sakınmıyor" diye konuştu.

EN GÜÇLÜ EKONOMİK HAVZA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Erzurum'u özel üretim merkezi yapacağız' dedim. Bu bölgenin de özellikleri de düşünülerek bu ürünleri üretmek zorundasınız. Yapın bunları, niye yapmıyorsunuz. Bu bölge için özel yasa getirin. Herkes burada üretsin, istihdam yaratsın. Ortadoğu'nun ve Akdeniz havzasının en güçlü ekonomik yapılanmasını bu bölgede yapabiliriz. Eksik olan geleceği iyi görmeyen siyaset" dedi.

"DEPREMZEDE BORÇLU ÇIKARTILIYOR"

"Temeller atıldı, o binaları biz tamamlayacağız" diyen CHP lideri, "Bu olayda kimin kabahati var? Anayasa'nın 57'nci maddesinde ne diyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 25'inci maddesi... Bir binanın yapımı için 23 imza gerekiyor. 23 imzanın hiçbirisinde konut ve dükkan sahibinin imzası yok, tamamı kamu. Bu güveni kamu veriyor. Şimdi diyorlar ki 'Size yer vereceğiz ama sizi borçlandıracağız, 20 yıl ödeyeceksiniz.' Benim ne günahım var, o imzaları ben atmadım. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız. Eğer bir helalleşme olacaksa, anahtarı teslim edeceksiniz, özür dileyeceksiniz. Eve ruhsat veriyorsun, herkes geliyor, bakıyor. 'Sana ev yapacağım, bana parasını ver.' Kimin kusuru varsa, kusuru giderecek olan odur. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa borcu var" dedi.

"Devletin yapacak gücü var mı" diye soran Kılıçdaroğlu, "418 milyar doları alacaksın, vereceksin vatandaşa o kadar. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Vatandaşın sorununu çözerken hukuk, vicdan, ahlakın gereğini yapacaksınız. Başını sokacak bir ev bulmuş, sen de rapor vermişsin. Hem helalleşeceğiz, hem evi 5 kuruş almadan teslim edeceğiz" diye konuştu.

DEPREM RAPORU NEREDE?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "37 gün geçti hala rapor yok. Marmara Depremi'nden 21 gün sonra rapor ortaya çıkmıştı. Bu depremin raporu nerede, sorumluları kim? Bunları öğrenmek zorundayız" diye konuştu.

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