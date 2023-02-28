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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Devletin kolonlarını kestiler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Liyakat dediğimiz kavramı yok ederseniz... Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram önemlidir. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler. En yetkili insanları kapının önüne koydular. Devlette sadakati esas aldılar" dedi. CHP lideri Kızılay'a seslenirken, "Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Devletin kolonlarını kestiler
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Deprem bölgesine yardım malzemelerini taşıyan şoförlere teşekkürlerini sunan Kılıçdaroğlu, "AFAD ve Kızılay çalışanlarına, yöneticilerine değil, çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Yerel yönetimlere, her belediye başkanı elinden gelen çabayı gösterdi. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim, ziyaret ettim. Bizim tarihimizde ayrımcılık yoktur. Güvenlik güçlerimiz, zamanında askeri indirmediler ve bu büyük felaketin sorumlusu oldular. Daha sonra gelen güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz tırnaklarıyla bir kişiyi nasıl kurtarırım diyen gönüllülere" dedi.

CHP lideri, "Belediye başkanlarımız depremin olduğu her noktada olağanüstü başarılara imza attılar. Bütün belediye başkanlarıma teşekkür etmek benim görevim. Onlar 27 Şubat itibariyle deprem bölgesinde 8 bin 163 araç gönderdiler, 23 bin çalışan deprem bölgesindeydi. 6 bin 500 kamyonumuz gitti. 142 mutfak oluşturuldu, 16 fırın yapıldı. Çadır ihtiyacı hala var" diye konuştu.

"GETİRİN HEPSİNİ ALACAĞIZ"

"Nasıl olur da Cumhuriyetle yaşıt olan kurum Kızılay çadır satar?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz" diye seslendi.

"Devlet tüm risklere karşı hazırlık yapmalı" diye konuşan CHP lideri, "Devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyorum. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere karşı hazırlığını yapan kurumdur. Her şey söylenmiş, alınması gereken önlemlerin altı çizilmiş. Bilmeyenler kim, devleti yönetenler. Liyakat dediğimiz kavramı yok ederseniz... Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram önemlidir. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler. En yetkili insanları kapının önüne koydular. Devlette sadakati esas aldılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler nerede? Onlar için 5 bin, 10 bin kişi ölmüş hiç önemli değil. Para ile insanın iradesi satın alınır mı? İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yaparlar. Nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir çürümüşlüktür? Anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

"Devlet dediğiniz kurum işbirliği yapar, ortak hareket eder" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Helallik istiyorum" sözlerine ilişkin, "Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz. Hayata kast ediyorsunuz. TBMM'nin deprem raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz. Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek 'Ben sizden helallik istiyorum' diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit Marmara Depremi'nden sonra Ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu. Başında da TÜBİTAK vardı. 2007'de bu kurulu kapattılar. Şimdi kurul açıyorlar. Devlette devamlılık esastır. Bunlar 'Devlet benimle başladı' diyor. Devleti bir felaketle karşı karşıya getirdi" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"MGK gündeminde de vardı deprem. Sen MGK Başkanısın, Kızılay'ın onursal başkanısın. Cumhuriyetin kurduğu tüm kurumların içini boşalttılar ve çürüttüler. Sen Cumhuriyet'ten intikam mı almak istiyorsun? Ne senin, ne tüm varlıkların buna gücü yetmez."

1. Müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Berberden belge istiyorsun, apartman yapıyorsun istediğini yapıyorsun. Belli bir eğitimin, ahlakın olmalı. Elini kolunu sallayan müteahhitlik yapıyor.

2. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Doktor hata yaptığı zaman hasta dava açıyor. Aynı öyle olmalı.

3. Yapı denetim firmaları. Onlar için mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz. Doktorlar nasıl TUS'a giriyorsa yapı denetim firmaları için de sorumluluk olması lazım.

4. Yapı kimlik belgesi olacak. Yapı kimlik belgesinin kaydı tapuya yapılacak. Köpeğin bile kimliği var. Bina yapıyorsunuz izleyen yok.

5. Okullar, hastaneler, AVM'ler gibi toplu alanlarda deprem güvenliği sertifikası olacak.

6. Kızılay, AFAD, DASK yeniden yapılandırılacak. Eski ruhlarına kavuşacak.

7. Merkezi ve yerel yönetimle işbirliği kurallara bağlanacak. Belediye deprem için senin yapamadığını yapıyor. CHP'li belediyeler CHP logosuyla çıkmadı.

8. Özel ihtisas mahkemelerinin kurulması lazım. Davalar 20 yıl, 30 yıl sürüyor.

9. TSK neler yapacak, protokol hazırlanacak.

10. Topyekun depreme karşı hazırlık yapacağız."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hala enkaz altında kalanlar var, hala enkazlar kaldırılmadı. Bunun sorumluluğunu iktidar ne kadar kendi ruhunda hissediyor? Bir kişi istifa etmedi. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Adalet denen kurumu güçlendireceğiz. Hiçbir yargıç sultanın sofrasına oturmayacak" dedi.

"Seçimlerden sonra bize yük düşüyor" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

1. Kentte evi ve işyeri yıkılan tüm hak sahipleri bankalardan ve kooperatiflerden aldıkları parayı silin.

2. Yeni konut yapımında depremzedelerden hiçbir şey alınmasın.

3. Yıkılan evlerin projelerini onaylayanların yargılanması ve maliyetlerin onlardan alınması lazım.

4. Kamu alacaklarının faizsiz taksitlendirilmesi lazım.

5. Kırsalda evi ve çiftliği olanların aldıkları krediler ve faizleri silinecek.

6. Üreticiye ilaç, tohum, sulama ödensin.

7. Üreticilerin elektrik borçları... Evi yıkılmış elektrik parası kesiyor.

8. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak güçlendirilmesi gereken yapı sahiplerine uygun finansman sağlansın.

9. Hasar tespit komisyonunda çalışanlara güvence ve sorumluluk verilsin.

10. Yeni yaşam alanlarına taşınanların internet hakkı 3 yıl bedava olsun.

11. Ulaşım ve hizmet araçlarını kaybeden depremzedelere faizsiz, uzun süre kredi sağlansın ve vergi alınmasın.

12. Deprem bölgesinde çalışan işçilerin vergileri alınmasın.

13. Depremzede ailelerin üniversitelerde okuyan çocuklarından harç ve yurt ücreti alınmasın.

14. Deprem bölgesindeki yerel yönetimlerin altyapı inşaatlarını merkezi hükümet yapsın.

15. Kırsal bölgelerde kamu personelinin lojmanları karşılanmalı.

16. Kamudan ihale alan firmalara, bölgede çalışacak personelin en az yüzde 25'inin bölge halkından sağlansın.

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