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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.

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        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği yazılı bildiride, CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Buna göre Parti Meclisi; 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak.

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