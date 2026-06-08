CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.
Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği yazılı bildiride, CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Buna göre Parti Meclisi; 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ