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'Kız meselesi' tartışmasında satırlı dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi satırla yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 grup, sokak üzerinde buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaklaşık 10 kişilik iki grup, birbirine girdi.

SATIRLA SALDIRDI

Gruptan bir kişi, satırla saldırdığı karşı gruptan Habib Elhuli'yi bacağından yaralandı. Elhuli, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgada hem kavga ettikleri grup hem de kendi arkadaşları Elhuli’yi olay yerinde terk ederek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok kan kaybeden Elhuli, sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, satırlı şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.