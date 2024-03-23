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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi! 5 yaralı var

        Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi! 5 yaralı var

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafiğin aniden durması sonucu 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:20
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        7 araç birbirine girdi! 5 yaralı var
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Trafiğin aniden yavaşlaması üzerine aynı yöne giden 1 hafif ticari araçla 6 otomobil, birbirine girdi. Kazada, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Kara yolunda ulaşım yeniden normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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