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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan şahıs, ağabeyi tarafından ölü bulundu - HABERLER
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Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan şahıs, ağabeyi tarafından ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 35 yaşındaki adam, ağabeyi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri soruşturma başlattı

SON DAKİKA | Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan şahıs, ağabeyi tarafından ölü bulundu - HABERLER
Ağabeyi tarafından ölü bulundu!
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İHA

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan 35 yaşındaki Fevzi Karakaya'dan bir süredir haber alınamadı. Durumdan şüphelenen Karakaya'nın ağabeyi, kardeşinin evine gittiğinde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 35 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi. Karakaya'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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