AA

İstanbul Güngören'de, 25 Ağustos 2019 tarihinde eşi Kadir Ören ile tartışan Hülya Ören, kocasını 2 kez bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hülya Ören'in kendisine küfür ve hakaret ederek cinsel saldırıda bulunan eşine kendini korumak amacıyla bıçakla saldırdığı ifadelerine yer verildi.

24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin sanığın maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı değerlendirilmesine bulunuldu. İddianamede, sanık Hülya Ören'in "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İKİ KEZ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, maktul Kadir Ören’in otopsi raporunun geldiğini söyleyerek, taraflara söz verdi. Sanık Hülya Ören, bıçağı iki kere salladığını ifade ederek, diğer bıçak izlerinin maktulde daha önceden bulunduğunu söyledi.

SANIĞIN DARP RAPORLARI DOSYADA

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hülya Ören ile maktul Kadir Ören’in karı koca olduklarını, maktulün evlendiklerinden itibaren sanığa kötü muamelede bulunduğu, bu durumun dosya içerisindeki evraklarda sabit olduğu, sanığa ait darp ve cebir gördüğü iddialarını destekleyen doktor raporunun da bulunduğunu belirtti.

ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİ

Mütalaada, suç tarihinde maktulün cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını destekleyen 25 Ağustos 2019 tarihli olay yeri inceleme raporu ve tanık beyanları bulunduğu kaydedildi. Sanık Hülya Ören’in, artarak devam eden cinsel davranışlarla kasten yaralama şeklindeki vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o andaki hal ve şartlara göre mutfaktan aldığı bıçakla maktulün vücuduna 3 kez yaralamak suretiyle defetmeye çalıştığı ifade edilen mütalaada, sanığın eylemine son verip ambulansı ve polisi aradığı da göz önüne alındığında, sanığın öldürme saiki ve kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

"AİLESİNE OLAN ÖFKESİNİ BENDEN ÇIKARTTI"

Mütalaada, sanığın meşru müdafaaya yönelik savunmalarına itibar edildiği kaydedildi. Mütalaayla ilgili söz verilen sanık Hülya Ören, maktulün ailesine olan öfkesini kendisinden çıkarttığını söyledi. Sanık Ören’in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık Hülya Ören’in tutukluluk halinin devamına hükmederek, beyanda bulunmaları için avukatlara süre verdi. Duruşma, ertelendi.