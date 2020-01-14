Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA! Kocasını öldüren kadın için savcı, "Meşru müdafaa" dedi!

Kocasını öldüren kadın için savcı, "Meşru müdafaa" dedi!

İstanbul Güngören'de kendisini darp eden eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanığın eylemlerinin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi talep edildi

meşru müdafaa
AA

İstanbul Güngören'de, 25 Ağustos 2019 tarihinde eşi Kadir Ören ile tartışan Hülya Ören, kocasını 2 kez bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hülya Ören'in kendisine küfür ve hakaret ederek cinsel saldırıda bulunan eşine kendini korumak amacıyla bıçakla saldırdığı ifadelerine yer verildi.

24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin sanığın maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı değerlendirilmesine bulunuldu. İddianamede, sanık Hülya Ören'in "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İKİ KEZ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, maktul Kadir Ören’in otopsi raporunun geldiğini söyleyerek, taraflara söz verdi. Sanık Hülya Ören, bıçağı iki kere salladığını ifade ederek, diğer bıçak izlerinin maktulde daha önceden bulunduğunu söyledi.

SANIĞIN DARP RAPORLARI DOSYADA

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hülya Ören ile maktul Kadir Ören’in karı koca olduklarını, maktulün evlendiklerinden itibaren sanığa kötü muamelede bulunduğu, bu durumun dosya içerisindeki evraklarda sabit olduğu, sanığa ait darp ve cebir gördüğü iddialarını destekleyen doktor raporunun da bulunduğunu belirtti.

ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİ

Mütalaada, suç tarihinde maktulün cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını destekleyen 25 Ağustos 2019 tarihli olay yeri inceleme raporu ve tanık beyanları bulunduğu kaydedildi. Sanık Hülya Ören’in, artarak devam eden cinsel davranışlarla kasten yaralama şeklindeki vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o andaki hal ve şartlara göre mutfaktan aldığı bıçakla maktulün vücuduna 3 kez yaralamak suretiyle defetmeye çalıştığı ifade edilen mütalaada, sanığın eylemine son verip ambulansı ve polisi aradığı da göz önüne alındığında, sanığın öldürme saiki ve kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

"AİLESİNE OLAN ÖFKESİNİ BENDEN ÇIKARTTI"

Mütalaada, sanığın meşru müdafaaya yönelik savunmalarına itibar edildiği kaydedildi. Mütalaayla ilgili söz verilen sanık Hülya Ören, maktulün ailesine olan öfkesini kendisinden çıkarttığını söyledi. Sanık Ören’in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık Hülya Ören’in tutukluluk halinin devamına hükmederek, beyanda bulunmaları için avukatlara süre verdi. Duruşma, ertelendi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sponsor ne demek? Sponsor nasıl yazılır? Sponsor TDK imla
GÜNDEMSponsor ne demek? Sponsor nasıl yazılır?
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı
GÜNDEMZehir tacirlerine şafak baskını
Son dakika! Sapanca Gölü'ndeki "hayalet ağ" katliamına inceleme!
GÜNDEMSapanca'daki 'hayalet ağa' inceleme!
Karadağ nerede? Karadağ'a nasıl gidilir? İşte Karadağ'ın nüfusu ve tarihi
GÜNDEMKaradağ nerede? Karadağ'a nasıl gidilir?
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri programı 14 Ocak 2020 güncel listesi
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri 14 ocak güncel listesi
ISINACAĞIZ! Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı! Akdeniz'de sağanak! Sıcaklık artıyor
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! Akdeniz'de sağanak! Sıcaklık ...
Son dakika... 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 asker için yakalama kararı!
GÜNDEM49 ilde FETÖ operasyonu: 176 asker için yakalama ...
Son dakika: Niğde'de yangın! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMNiğde'de yangın! Ölü ve yaralılar var
Didim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEMDidim'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da narkotik operasyonu
GÜNDEMBodrum'da narkotik operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X