Kocasının tabancayla vurduğu Ezgi'den acı haber geldi! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.

KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.