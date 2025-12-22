Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:54
        Önce refüje sonra bariyere çarptı
        Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

        BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

        Kaza saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk Akar idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde orta refüje çarptı. Ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

        POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

        Kazada otomobil sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayfer Akar(56) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        azada yaralanan Ayfer Akar (56) olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

