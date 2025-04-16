Konut satışlarında yükseliş sürüyor

Konutta satış grafiği yüksek seyretmeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; satış sayısı mart ayında yıllık yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

TARİHİN EN YÜKSEK 2. İLK ÇEYREK SATIŞI

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında satılan konut sayısı, tarihin en yüksek 2. ilk çeyrek performansına ulaştı. En yüksek satış, konut kredisi kampanyalarının olduğu 2020'nin ilk çeyreğinde 341 bin 38 adet olarak kayıtlara geçmişti.

İLK ÇEYREK SATIŞ ADETLERİ 2013 273919 2014 257853 2015 297218 2016 303464 2017 325780 2018 303877 2019 256433 2020 341038 2021 263050 2022 320063 2023 283215 2024 279604 2025 335786

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KREDİLİ SATIŞIN ORANI, MAYIS 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Kredili satış, 2023 Mayıs'tan bu yana en yüksek orana ulaştı.

Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729 oldu. Mart ayında 4 bin 331; Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 92 bin 570 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 284 bin 57 oldu. İKİNCİ EL SATIŞI ÖNE ÇIKTI Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalarak 33 bin 307 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 99 bin 876 olarak gerçekleşti.