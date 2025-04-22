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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti! - Futbol Haberleri

        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!

        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı yönetemedi. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz, orta hakem olarak görev aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:06
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        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.

        Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.

        SOYUNMA ODASINA GİTTİ

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.

        Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.

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