Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen feci kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Buket Candemir

İHA'nın haberine göre kaza, dün Afşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki otomobil ile Durdu Güven idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

Senem Güven

Kazada otomobil sürücülerinden baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Güven

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne Senem Güven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin de hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Durdu Güven

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defnedilmesinin beklendiği bildirildi.