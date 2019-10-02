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HaberlerGündemSon dakika! Korkunç olay! Çöpten gelen sesi duyunca polisi aradı - Haberler

Çöpe atılan vicdan! Yeni doğan bebek konteynerde bulundu

İHA

Adana'da evlilik dışı ilişkiden hamile kalan 19 yaşındaki genç, gece saatlerinde ailesiyle kaldığı evde doğum yaptı. Genç kız, daha sonra yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı. Konteynerden gelen ağlama sesi ve çevresine toplanan köpekleri gören bir kadın hemen polisi aradı. Sağlık ekiplerince bebek hastaneye kaldırılırken, genç kız ve ailesi gözaltına alındı

bebeğini çöpe attı

Adana’nın Kozan ilçesinde evlilik dışı ilişkiden doğum yapan bir genç kız, yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı.

İHA'nın haberine göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19),iddiaya göre evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı. Genç kız, gece geç saatlerinde doğum yaptı. Genç anne, yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı.

Ağlama sesi üzerine evinden dışarı çıkan bir kadın, sesin geldiği yer konteynere yöneldiğinde etrafına toplanan köpekleri fark etti. Konteyneri kontrol ettiğinde bebeği fark eden kadın şoke oldu. Kadının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ise, bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen genç kız M.K. ile ailesini gözaltına aldı.

  

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