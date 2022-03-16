Korkunç olay! İçindeki çocukla otomobili çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Korkunç olay! İçindeki çocukla otomobili çaldı
ABONE OL

Son dakika haberler.... Gazeteciler fark etti! İçindeki çocukla otomobili çaldılar

Konya'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Kentte, 2 iş yerinden hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan (23), sürücüsünü bıçakla tehdit ederek bir otomobili alıp kaçtı. Arslanhan, çaldığı araçla kaçarken bir otomobile çarptı. Sürücü ile tartışan şüpheli, polislerin geldiğin görünce bu kez çarptığı içinde 6 yaşındaki K.D.'nin bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Şüpheli Arslanhan, çocukla bir apartmana saklanmak isterken olayı takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından fark edilerek, polise durumun bildirilmesi ile yakalandı. Arslanhan, gözaltına alınırken, K.D. ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü

Son dakika: Korkunç olay! İçindeki çocukla otomobili çaldı
Korkunç olay! İçindeki çocukla otomobili çaldı
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı.

Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi´yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı.

GPS İLE TESPİT EDİLDİ

Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI

Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu K.D.'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde K.D.'nin bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA EKİBİ GÖRDÜ

Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki K.D. ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, K.D.'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davayı kazandı
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davayı ...
Son dakika: Akın akın geliyorlar! Tam 50 bin kişi!
GÜNDEM Akın akın geliyorlar! Tam 50 bin kişi!
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
Son dakika: Define için tarihi alanda dinamit patlattılar!
GÜNDEM Define için tarihi alanda dinamit patlattılar!
Eski eşini öldüren şahsa, 'tahrik ve takdir indirimi'
GÜNDEM Eski eşini öldüren şahsa, 'tahrik ve takdir indirimi'
Son dakika: İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
GÜNDEM İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Sağlıkta şiddet! Son dakika: Bu kez tutuklu hasta doktora saldırdı!
GÜNDEM Bu kez tutuklu hasta doktora saldırdı!
Eyyam-ı Biyd (Biyz) orucu: Şaban ayı 13. 14. 15. günleri ve oruçları ne zaman?
GÜNDEM Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman?
Son dakika: Bakan Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi'ne karşı Yargıtay içtihatları
GÜNDEM Bozdağ'dan 'iyi hal' tepkisi: Hiçbir gerekçe beni ...
Son dakika: 5 katlı binada heyelan paniği yaşandı - Samsun Haberleri
GÜNDEM 5 katlı binada heyelan paniği yaşandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.