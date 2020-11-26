Korona eğlencesine mühür engel olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika korona haberi! Korona eğlencesine mühür engel olamadı
ABONE OL

Koronaya rağmen eğlenceye mühür engel olamadı! Baskında 18 kişi yakalandı

Tüm Türkiye'de tırmanışa geçen koronavirüs vakalarına rağmen ortaya çıkan skandal görüntüler bu kadarına da pes dedirtiyor. İstanbul Kartal'da daha önceden koronavirüs tedbirlerine uymadığı için mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekânına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişi yakalandı. Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye ceza kesildi

Son dakika korona haberi! Korona eğlencesine mühür engel olamadı
Korona eğlencesine mühür engel olamadı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde, daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekânına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.

Kartal Kordonboyu'nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekânının açık olduğu bilgisine ulaşan Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler, zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Ekipler, kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekânda eğlenen 18 kişiyi yakaladı.

Eğlence mekânı yeniden mühürlenirken, 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekânının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son depremler 26 Kasım 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son dakika deprem listesi
GÜNDEMSon dakika deprem listesi
Son dakika: Akıncı Üssü davasında ceza yağdı! 15 Temmuz hainlerine ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
GÜNDEMAkıncı Üssü davasında ceza yağdı!
AFAD SİREN SESİ! Son dakika... Bursa'da siren sesi çalınmayacak! - Haberler
GÜNDEMBursa'da siren sesi çalınmayacak!
2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, 2020-TUS
GÜNDEM2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri için son gün
Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı dahil 19 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da terör operasyonu! 19 gözaltı
HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gene
GÜNDEM65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberi! Kazaya karışan sürücüler hemşehri çıktı
GÜNDEMKazaya karışan sürücüler hemşehri çıktı
KORKUTAN UYARI! Son dakika... Yer bilimci profesörden uyarı! Karadeniz'de deprem riski! - Haberler
GÜNDEMÇarpıcı uyarı: Karadeniz'de gizli fay!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X