"Bizim için paha biçilemez" Guinness rekoru kırdı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel korona tablosuna göre, son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 903 oldu. Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye çıktı.5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

5 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu açıklar açıklamaz haberimizde yer alacak.

4 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." dedi.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e ulaştı. Hasta sayısı 527 bin 70, vefat sayısı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703, aktif hasta sayısı da 89 bin 419 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır." çağrısını yaptı.

Twitterden açıklama yapan Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullandı.

Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70."

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunacak.



Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adacık Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00 itibarıyla ikinci emre kadar karantinada kalacak. Mahalleye giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerinin kontrolünde sağlanacak.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 49 bin 695 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 347 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da 1 milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 745 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 214 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 952 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 252'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 675 bin 902 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 745 artışla 1 milyon 684 bin 647'ye yükseldiği kaydedildi.

Hastanelerde 12 bin 552 Kovid-19 hastası tedavi görüyor, bunlardan 2 bin 371'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülke genelinde ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde olan Kovid-19 vaka sayısı, önlemlerle 231'e kadar düşürülse de halen yüksek risk düzeyinde.

Sağlık Bakanı Salvador İlla ve uzmanlar, Noel ve yılbaşı döneminde bu sayının yeniden artmasından endişe ediyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 935 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 803'e, toplam vaka sayısı da 312 bin 553'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL'in, mevcut yasalara göre en fazla 15 gün yürürlükte kalması nedeniyle mecliste bu akşam yapılacak oylamayla 23 Aralık'a kadar uzatılması öngörülüyor.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilerek halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor. Bakanlar Kurulunun yarın yapılacak toplantıda yeni tedbirler alabileceği belirtiliyor.