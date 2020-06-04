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HaberlerSağlıkSon dakika! Koronavirüs (coronavirüs) hastası 926 kişi daha iyileşti
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Son dakika! Koronavirüs hastası 926 kişi daha iyileşti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs hastası 926 kişinin daha iyileştiğini, 21 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 630'a ulaşırken, iyileşen hastaların sayısı 131 bin 778 oldu. Toplam vaka sayısı ise 167 bin 410'a yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 988 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410 ve vefat sayısı 4 bin 630 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265 ve iyileşen sayısı 131 bin 778 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

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