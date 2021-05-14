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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 394

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi, 242 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 394
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.


2 BİN 670 AĞIR HASTA VAR

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 238 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

13 Mayıs Perşembe gününün verilerine göre, 201 bin 295 test yapılmış, semptom gösteren bin 217 hastayla birlikte 11 bin 534 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 238 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 472 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 1-7 MAYIS 2021

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