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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1491

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1491 yeni vaka tespit edildi, 26 hasta hayatını kaybetti

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

''İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ HASTA SAYIMIZDAN DAHA AZ''

Bakan Koca, ''Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.'' dedi.

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