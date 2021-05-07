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HaberlerSağlıkSon dakika... Türkiye bugünkü korona vaka sayısı 20 bine düştü! - Haberler
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 20 bin 107

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi, 278 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Türkiye bugünkü korona vaka sayısı 20 bine düştü! - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan'dan bu yana ilk kez 300'ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN 304 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mayıs verilerine göre, 253 bin 382 corona testi yapılmıştı. Dün, semptom gösteren 2 bin 401 hastayla birlikte 22 bin 388 yeni vaka tespit edilirken 304 kişi de hayatını kaybetmişti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 24-30 NİSAN 2021

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