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HaberlerSağlıkSon dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 40 bin 444

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi, 341 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
Yeni günlük vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 283 bin 261 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 728 kişiyle birlikte toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi.

341 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 341 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 39 bin 398’e yükseldi.

Bugün iyileşen 45 bin 198 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 6461’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 500’ÜN ÜSTÜNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 558 olduğu açıklandı.

Ağır hasta 3 bin 558 oldu, 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

DÜN 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Nisan verilerine göre, 282 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 703 hastayla birlikte 43 bin 301 yeni vaka tespit edilmişti. 346 kişi hayatını kaybederken 45 bin 592 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 17-23 NİSAN 2021

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