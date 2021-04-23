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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! 23 Nisan corona vaka sayısı açıklandı! 23 Nisan korona tablosu 2021
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 49 bin 438

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi, 343 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 23 Nisan corona vaka sayısı açıklandı! 23 Nisan korona tablosu 2021

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 10-16 NİSAN 2021

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