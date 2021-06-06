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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 386

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi, 96 hasta ise hayatını kaybetti. Öte yandan Bakanlık tarafından, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştığı bildirildi.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 386
Koronavirüs salgınında yeni tablo açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Buna göre, uygulanan aşı miktarı son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

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5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Haziran verilerine göre, 216 bin 156 test yapılırken semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edilmişti. 92 kişi hayatını kaybederken 7 bin 161 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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