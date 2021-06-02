Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 181

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi, 112 hasta ise hayatını kaybetti

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 181
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran verilerine göre, 223 bin 482 test yapılırken semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilmişti. 129 kişi hayatını kaybederken 9 bin 457 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 2 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı kamu spotu hazırladı
SAĞLIKSağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı ...
SON DAKİKA! 3. Doz yerli aşı ile mi olacak? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak? - Haberler
SAĞLIK3. Doz yerli aşıyla mı olacak?
Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı aşı açıklaması! "Zarar veriyor" - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi o ihmali açıkladı! "Zarar veriyor"
Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor
SAĞLIKEkran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki ...
Sanal gerçeklik teknolojisi ilaç kullanımına gerek kalmadan vertigoyu tedavi ediyor - Haberler
SAĞLIKSanal gerçeklik teknolojisi ilaç kullanımına gerek ...
Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
AŞI RANDEVU ALMA! 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevu alma ekran
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Sinovac açıklaması! "Kalitesi kesinleşti" - Haberler
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Sinovac ...
ABD'de Johnson & Johnson'a, bebek pudrasında asbest kullanmaktan verilen milyar dolarlık ceza onaylandı
SAĞLIKABD'de Johnson & Johnson'a verilen milyar dolarlık ...